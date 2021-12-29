شكرا لقرائتكم خبر عن جدو تعليقا على اختيارات كيروش: هو صاحب القرار ويتحمل مسئولية أى إخفاق أو فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد ناجى جدو، لاعب الأهلى ومنتخب الفراعنة السابق، على اختيارات كارلوس كيروس، المدير الفنى البرتغالى للمنتخب الوطنى، للقائمة المشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل، مؤكدا أن المدير الفنى للمنتخب هو صاحب الاختيار والقرار وهو من يتحمل مسئولية.

وكتب جدو، عبر حسابه على تويتر: "إعلان قائمة نهائية لأى منتخب بيكون معها جدل وكلام كتير، فى النهاية المدير الفنى هو صاحب القرار ويتحمل مسئولية أى إخفاق أو فوز، كل التوفيق لكيروش وقائمة منتخبنا الوطنى فى الكاميرون إن شاء الله".



جدو

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى قائمة أسماء اللاعبين المشاركين فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدى "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدى فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه "

25. رمضان صبحى.