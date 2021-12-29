شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة غزل المحلة ترفض طلب عودة بالرحيل إلى المقاولون لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة شركة نادي غزل المحلة برئاسة على العباسي رحيل محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة ، إلى المقاولون العرب ، لتدريب الفريق.

كشف علي العباسي رئيس شركة و نادي غزل المحلة لـ " الخليج 365 " أن هناك جلسة جمعته بالجهاز الفني لغزل المحلة برئاسة محمد عودة لمناقشة الاستعداد للتوقف الجاري و بطولة كأس الرابطة و الحديث عن الصفقات الجديدة ، ولكنه فوجئ بطلب من عودة بالرحيل لتدريب فريق المقاولون العرب.

تابع العباسي أنه رفض طلب محمد عودة بالرحيل عن المحلة من أجل تدريب المقاولون العرب و إحترام العقود الموقعة بينهم ، وهو ما أيده في القرار عمر عبدالله ، معتبرًا أن رحيله عن الفريق يعد إهانة.

أضاف رئيس شركة غزل المحلة أنه طلب من محمد عودة حسم موقفه والرد على طلباته الخاصة بمعسكر يناير للفريق ورفضه القاطع الرحيل عن المحلة مساء اليوم.