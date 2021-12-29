شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكشف أسباب استبعاد أفشه و رفعت وفتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أن الإستبعادات التي شهدتها قائمة منتخب مصر وضمت 15 لاعبا أبرزهم محمد مجدي أفشه و مصطفي فتحي و و أحمد رفعت ، أسباب فنية بحتة ولا يوجد أي أزمات أو خلافات مع أي من هؤلاء اللاعبين.

تابع مصدر مسئول بمنتخب مصر أن إستبعاد جميع اللاعبين جاء لأسباب فنية ، ولا وجود لأي أزمات مع أي لاعب ، وانه تم اختيار اللاعب الأجهز في مراكز اللاعبين المستبعدين.

شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون إستبعاد 15 لاعب و هم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي.