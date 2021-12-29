الامارات | العين بطل "دوري الجماهير" الإماراتي.. تعرف إلى جماهيره في 3 جولات

شكرا لقرائتكم خبر عن العين بطل "دوري الجماهير" الإماراتي.. تعرف إلى جماهيره في 3 جولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن فوز نادي العين بلقب دوري الجماهير في مرحلته الأولى –فئة الجوائز الدورية- عن إجمالي الحضور في الجولات 9، 10 و11، متربعا على قائمة الترتيب بإجمالي حضور بلغ 3939، متفوقا على الجزيرة الذي كان يحتل المركز الأول في الجولتين التاسعة والعاشرة، والذي بلغ إجمالي جماهيره 2508، فيما حل نادي خورفكان في المركز الثالث بإجمالي 1684، يليه الشارقة في المركز الرابع بإجمالي 1449، ثم الوحدة خامسا ب 1258 مشجعا، والوصل سادسا بإجمالي 1179، واحتل شباب الأهلي المركز السابع ب944 مشجعا، تلاه نادي اتحاد كلباء ب920، ثم جاء النصر في المركز التاسع ب749، فيما حل عجمان في المركز العاشر 677، وحل في المراكز من الحادي عشر إلى الرابع عشر على التوالي كل من العروبة بإجمالي493 ، بني ياس ب298، الإمارات ب115 وأخيرا الظفرة بإجمالي 102 مشجعا.

وقالت الرابطة في بيان: "من المقرر أن يتم تسليم الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين والمقامة يومي 30 و31 ديسمبر الجاري".

وأضاف: "سينطلق سباق التحدي بين الجماهير مجددا في الجولة 12، للفوز بالجائزة الدورية الثانية التي ستشمل مباريات الجولات 12، 13 و14".

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