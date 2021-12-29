الامارات | الاتحاد اللبناني لكرة القدم يحدد موقفه من عودة الجماهير للملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يحدد موقفه من عودة الجماهير للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن عودة الجمهور إلى المدرجات جزئياً في مباريات الدوري المحلي والكأس، اعتباراً من المرحلة المقبلة المقرّرة يومي الأحد والإثنين، وذلك في ظل تفشي متحورات جديدة لفيروس كورونا.

وكتب الاتحاد في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد عقده جلسة مع ممثلي الأندية "انتهى اجتماع الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع ممثلي أندية الدرجة الأولى حيث تقرر السماح بدخول الجمهور بواقع 300 مشجع لكل فريق، ويتم العمل بهذا القرار فور الانتهاء من الإجراءات اللوجستية".

عودة الجمهور ستكون عبر السماح لمن تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" أو أجرى فحوصات "بي سي آر" قبل 48 ساعة من أي مباراة.

ويأتي هذا القرار بعدما كان الاتحاد قد اعلن، السماح للجمهور بمؤازرة مباريات المنتخب اللبناني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 في قطر، حيث سيخوض منتخب "رجال الأرز" ثلاث مباريات ضد كوريا الجنوبية في 27 يناير، والعراق في أول فبراير، وسوريا في 24 مارس، على أن يختتم التصفيات بلقاء ايران في طهران في 29 مارس.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قد رفض حضور الجماهير اللبنانية خلال مواجهتي الإمارات وإيران في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات بذريعة الأوضاع الأمنية في لبنان.



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