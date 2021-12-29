الامارات | الدوري المصري.. العشري مدرباً للجيش والمقاولون يقبل اعتذار النحاس

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. العشري مدرباً للجيش والمقاولون يقبل اعتذار النحاس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي طلائع الجيش المصري، الأربعاء، تعيين طارق العشري مديراً فنياً، خلفاً للمدرب المؤقت أحمد عبدالعزيز الذي تولى المهمة بعد رحيل عبدالحميد بسيوني لسوء النتائج.

وكان العشري، المدير الفني الاسبق لحرس الحدود، قد تولى مسؤولية الإدارة الفنية للجيش مطلع الموسم الماضي وأقيل من منصبه بعد خمس جولات بسبب تراجع النتائج.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 5 نقاط جمعهم من انتصار وحيد وتعادلين فيما تلقى 4 هزائم منذ بداية الموسم حتى الآن.

على جانب آخر، قرّر مجلس إدارة المقاولون العرب قبول اعتذار المدير الفني عماد النحاس عن استكمال مهمته مع الفريق، مع توجيه الشكر له ولجهازه المعاون، بعد 38 شهرا قضاها مع الفريق منذ تولي المسؤولية في أكتوبر 2018.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط مواجهاً شبح الهبوط.

ويفاضل مسؤولو المقاولون بحسب تقارير صحافية بين ثلاثة مدربين هم مختار مختار مدرب الانتاج الحربي السابق، طلعت يوسف مدرب الاسماعيلي السابق، وخالد عيد مدرب غزل المحلة السابق.

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