الامارات | وفاة مدرب عراقي خلال محاضرة أمام لاعبيه

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب عراقي خلال محاضرة أمام لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن مدرب نادي المصافي العراقي أحمد دحام (56 عاماً) توفي اليوم الأربعاء، أثناء إلقائه محاضرة لفريقه، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وكان أحمد دحام لاعباً في صفوف المنتخب الوطني، ومثل العراق في كأس آسيا 1996، ولعب لأندية الطلبة والقوة الجوية، وبعد اعتزاله درّب عدة أندية بينها نادي البقعة الأردني.

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