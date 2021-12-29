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مفاجآت.. كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس أمم إفريقيا

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عن قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبلين في الكاميرون.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب 25 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي :

حراس المرمى:

1. مجمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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