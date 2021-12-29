شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم .. اقتراب رحيل كهربا وعودة حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29/12/2021، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلى يعرض على سموحة مبادلة كهربا بحسين فيصل، ومصر تدرس استضافة دورة الألعاب الأفريقية للشباب في اغسطس المقبل ، ومنتخب مصر يقترب من مواجهة كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر للكاميرون .

فجر مصدر داخل نادي سموحة مفاجأة بتأكيده أن إدارة الأهلي ترغب في ضم حسين فيصل مقابل انضمام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لسموحة.