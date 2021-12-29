شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازة لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول سيغادر القاهرة اليوم لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق خارج البلاد، كما سيسافر البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهما.

وكان الزمالك حصل على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون ومعاونيه الأجانب إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.