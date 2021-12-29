شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وأوناجم يسافران للمغرب إجازة حتى 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
غادر القاهرة الثنائى المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول بالزمالك متجهين إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل
ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.
ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.
وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الشركة المنظمة للدورة الودية بالإمارات التي كان مقررا لها في الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل قامت بإلغاء الدورة بسبب اعتذار بعض الفرق المشاركة عن عدم قدرتها على السفر إلى الإمارات.
ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 6 يناير المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى عقب انتهاء فترة الراحة التى منحها المدير الفنى للاعبين.