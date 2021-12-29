شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وأوناجم يسافران للمغرب إجازة حتى 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادر القاهرة الثنائى المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول بالزمالك متجهين إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل

ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.