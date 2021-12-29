اعتماد الميزانية المبدئية لشركة الأهلي لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها الأول ظهر اليوم الأربعاء، للتنسيق حول العديد من الأمور الخاصة بالشركة.

وحضر الاجتماع، محمود الخطيب ممثلًا عن النادي، وياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي ممثلًا عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بصفته نائبًا للمشرف العام على الكرة، ومصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وإبراهيم المنيسي ممثلًا عن مجلة الأهلي، وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة.

وقررت الجمعية العمومية تعيين علاء عبدالصادق عضوًا بمجلس إدارة الشركة، وقبول اعتذار حسام غالي بعدما أصبح عضوًا بمجلس إدارة النادي.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن الاجتماع شهد أيضًا التنسيق حول العديد من الأمور الخاصة بالشركة؛ من بينها تعيين مراقب للحسابات ومستشارين قانونيين واعتماد الميزانية المبدئية للشركة، وأن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات واعتمادات تفي بحاجة العمل بالشركة على الوجه الأكمل.