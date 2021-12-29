مصدر يكشف لمصراوي.. تفاصيل عقد شيكابالا مع الزمالك.. وبند الفسخ "عن طريق البريد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لمصراوي تفاصيل عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مع القلعة البيضاء، بعد الجدل المثار مؤخرا حول التلاعب ببنوده.

وقال شيكابالا في بيان رسمي (الثلاثاء) إن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة نادي الزمالك، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا، في موقف صادم بالنسبة له.

وحسب ما كشفه المصدر، فإن العقد يتضمن بندا يتيح للطرف الأول (الزمالك) فسخ التعاقد مع الطرف الثاني (شيكابالا) لأي أسباب دون الرجوع للاعب، مع إخطاره قبلها بـ15 يوما عن طريق البريد

وينص العقد على زيادة مضاعفة لراتب شيكابالا مع الزمالك، حيث من المقرر أن يحصل النجم المخضرم على 5.5 مليون جنيه في موسم 2021-2022، ترتفع إلى 9 مليون و900 ألف في كل موسم من المواسم الـ3 التالية.

وعلم الخليج 365 أن شيكابالا لم يتقاضى حتى الآن سوى مبلغ مليون و700 ألف جنيه فقط من المستحق له وفقا للعقد.