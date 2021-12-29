الامارات | "بيبوالسوداني" يعلق على مواجهة الأهلي المصري.. وموقعة "أم درمان"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بيبوالسوداني" يعلق على مواجهة الأهلي المصري.. وموقعة "أم درمان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح لاعب المريخ السوداني السابق أحمد آدم بيبو، أن مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا صعبة جداً وعلق على مجموعة المريخ السوداني في البطولة والتي تضم الهلال السوداني والأهلي المصري وصن داونز بأنها "مجموعة الموت".



وقال أحمد بيبو في تصريحات لصحيفة "كفروتر" السودانية: " القرعة جاءت متوازنة لكني أعتبر أننا في مجموعة الموت، لأنها قوية للغاية لوجود الأهلي المصري أفضل فريق في إفريقيا، وهو معروف للجميع، بجانب صن داونز، وهو فريق محترم وله مكانته وإمكانياته الكبيرة، وقد وصل للمراحل النهائية في النسخ الماضية، وتوج باللقب في 2016".



وكانت مراسم سحب قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، قد أقيمت الثلاثاء أسفرت عن وقوع المريخ في المجموعة الأولى، رفقة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى مواطنه الهلال السوداني.



وأضاف النجم السوداني: "المريخ سيسعى لتعزيز حظوظه، من أجل حسم التأهل من دور المجموعات برغم صعوبة المجموعة، التي تضم مواجهة صعبة أيضاً أمام الغريم التقليدي الهلال السوداني في بطولة إفريقيا".



وكان الزمالك المصري قد وقع في المجموعة الرابعة بجانب الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنجولي ومواطنه ساجراد اسبيرنزا، وهي مجموعة أسهل نسبياً من مواجهتي الأهلي المصري في السودان أوأيضاً جنوب إفريقيا.

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