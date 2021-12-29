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الامارات | برشلونة في أزمة جديدة بعد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن في أزمة جديدة بعد إصابة 6 لاعبين بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزمة جديدة يقابلها فريق برشلونة قبل أيام قليلة من مباراة ريال مايوركا في حيث أعلن النادي عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد فترة راحة بسبب أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث أكد النادي أن هناك 3 إصابات جديدة ضربت نجوم الفريق على رأسهم عثمان ديمبلي.

وأضاف برشلونة اليوم في بيان رسمي أن عثمان ديمبلي، صامويل أومتيتي وجافي مصابون أيضًا بالفيروس وتم عزلهم في المنزل رغم حالتهم الصحية الجيدة، وأبلغ نادي برشلونة جميع الجهات الطبية المختصة ورابطة الدوري الإسباني ومن المتوقع ألا يشاركوا في مباراة ريال مايوركا يوم 2 يناير.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن خلال الأيام الماضية أن داني ألفيس، كليموه لينجليه وجوردي ألبا جميعهم مصابين بفيروس كورونا، ليصبح عدد اللاعبين المصابين هم 6 لاعبين، وهو ما يعني أن هناك صعوبات ستواجه المدير الفني، تشافي هيرنانديز.
 
 
 
 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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