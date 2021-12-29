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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميكل أرتيتا سيغيب عن مواجهة ضيفه مانشستر سيتي (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021
أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مدربه ميكل أرتيتا سيغيب عن مواجهة ضيفه مانشستر سيتي يوم السبت بعد إصابته بكوفيد-19.
ويحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد 19 مباراة متأخراً بفارق 12 نقطة عن سيتي المتصدر.
وقال آرسنال في بيان "يخضع ميكل للعزل الذاتي طبقاً للإرشادات الحكومية ونتمنى له السلامة".
وسجلت بريطانيا يوم الثلاثاء إصابات جديدة قياسية بكوفيد-19 بلغ عددها 129471 إصابة.