ميكل أرتيتا سيغيب عن مواجهة ضيفه مانشستر سيتي (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مدربه ميكل أرتيتا سيغيب عن مواجهة ضيفه مانشستر سيتي يوم السبت بعد إصابته بكوفيد-19.

