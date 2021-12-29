بايرن ميونخ الالماني يتعهد بتحسين الحوار مع جماهيره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعهد نادي بايرن ميونخ الألماني بتحسين الحوار مع مشجعيه، وذلك في أعقاب المشاهد الصاخبة التي رافقت ختام الاجتماع الأخير الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



وكانت جماهير بايرن ميونخ أبدت حالة من الغضب إزاء عدم سماح مسؤولي النادي بالتصويت على اقتراح لإنهاء ارتباطات الرعاية المربحة للنادي مع شركة الخطوط الجوية القطرية.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أوليفر كان، في آخر تدوينة صوتية "بودكاست" لبايرن ميونخ، والتي أذيعت اليوم الأربعاء، إن قيادة النادي تعلمت الدرس.

وأضاف أوليفر كان أن النادي سيعزز الحوار بشكل أكبر مع الجماهير، موضحاً: "نحن بصدد إجراء هذا الحوار. نبحث عن من سيشارك وكذلك آلية المشاركة، وسنحدد معايير واضحة يجب الإيفاء بها".