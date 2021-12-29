’’ماديسون‘‘ سبب إهدار صلاح ركلة جزاء ليفربول أمام ليستر.. وكلوب يعلق (فيديو وصورة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تحدثت الصحافة الإنجليزية عن تصرف لاعب ليستر سيتي، جيمس ماديسون، تجاه نجم ليفربول محمد صلاح قبل أن يسدد الأخير ركلة الجزاء، التي أهدرها في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

وظهر لاعب الوسط ماديسون وهو يقف خلف صلاح، بمسافة قريبة، قبل أن ينطق بكلمة في أذن الجناح المصري قبل أن ينفذ ركلة الجزاء في الشوط الأول، في محاولة منه لتشتيت انتباهه، ويبدو أنه نجح في ذلك.

ونجح الدنماركي كاسبر شمايكل ببراعة في إحباط جهود صلاح عندما حاول تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة الـ15، وتصدى لها بمهارة.

ورفض مدرب ليفربول توجيه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح، الذي أضاع ركلة جزاء في الهزيمة 1-0 أمام ليستر مساء الثلاثاء، ودافع عن الفرعون بعد أن لاحظ ما فعله جيمس ماديسون قبل ركلة جزاء ليفربول .

واعترف كلوب بأن جيمس ماديسون حاول إخراج صلاح عن تركيزه خلال ركلة الجزاء التي أهدرت لفريق ليفربول .

وحول إهدار ركلة جزاء صلاح أضاف كلوب: «ليس هناك القليل من اللوم عليه. نعم، كان جيمس ماديسون يتحدث إليه بالتأكيد (لإبعاده عن التركيز)، لكن الجميع يحاول ذلك. عادة ما يسجل مو من هذه المواقف والليلة لم يفعل».

واختتم: «لقد كانت ركلة تشبه إلى حد ما المباراة بأكملها، مو جزء من الفريق وعادة ما يكون أفضل في هذا الموقف».