ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام ليستر.. وقائمة الهدافين بعد إهدار صلاح ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد خسارته من ليستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 20، بينما يتربع مان سيتي على الصدارة برصيد 47 نقطة، الذي سيواجه فريق برينتفورد اليوم الأربعاء في نفس الجولة.

وقاد كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي فريقه للفوز على ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد أديمولا لوكمان، الذي شارك في اللقاء كبديل، هدف الفوز لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الدقيقة 16، حيث سدد الكرة ليتصدى لها شمايكل، وترتد للفرعون المصري من جديد ليسددها رأسية لكنها تصطدم بالعارضة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- مانشستر سيتي – 47 نقطة

2 – ليفربول – 41 نقطة

3 – تشيلسي – 41 نقطة

4 – أرسنال – 35 نقطة

5 – وست هام يونايتد – 31 نقطة

6 – توتنهام هوتسبير – 30 نقطة

7 – مانشستر يونايتد – 28 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 25 نقطة

9 – ليستر سيتي – 25 نقطة

10 – كريستال بالاس – 23 نقطة

11 – برايتون – 23 نقطة

12 – أستون فيلا – 22 نقطة

13 – ساوثهامبتون – 21 نقطة

14 – برينتفورد – 20 نقطة

15 – إيفرتون – 19 نقطة

16 – ليدز يونايتد – 16 نقطة

17 – واتفورد – 13 نقطة

18 – بيرنلي – 11 نقطة

19 – نيوكاسل يونايتد – 11 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 10 نقاط

قائمة الهدافين

حافظ محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ15 هدفا، رغم إهداره لركلة جزاء أمام ليستر سيتي.

وفيما يلي ترتيب الهدافين:

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

سميث رو - أرسنال - 8 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف