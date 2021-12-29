مع اقتراب الإعلان عن القائمة النهائية.. خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة ومحمد شريف ورمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

تنتظر جماهير الكرة المصرية الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب مصر التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.

ومن المقرر أن يقوم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر، باستبعاد 12 لاعباً من القائمة الأولية، التي كان قد أعلن عنها في وقت سابق، والتي ضمت 40 لاعبا ، وسيتم اقتصارها إلى 28 لاعباً فقط وفقاً للوائح المنظمة للبطولة القارية.

وذكر موقع "صدى البلد" أن هناك حالة من الانقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب بشأن استبعاد بعض اللاعبين، أبرزهم محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلي وزميله بالفريق محمد شريف، بجانب مروان حمدي والذي يتمسك كيروش بضمه حتي اللحظات الأخيرة قبل إعلان القائمة، بالإضفاة إلى استبعاد المهاجمين أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان.

وأشار الموقع إلى أن الجهاز المعاون لمنتخب مصر يرى أهمية وجود كوكا أو ريان وخاصة الأخير على حساب مروان حمدي.

وأضاف أن هناك خلاف حاد بشأن لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، والذي طالب الجهاز المعاون بأهمية وجوده ضمن القائمة الأساسية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد الموقع وجود حالة من الاستقرار داخل الجهاز الفني للمنتخب بشأن استبعاد عدد من اللاعبين، مثل محمود جاد أو محمد فوزي بالإضافة إلى مروان داوود ومحمود علاء ومحمد هاني ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام.

وكان كارلوس كيروش، قد أعلن قائمة مبدئية تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وتعتبر هذه القائمة مبدئية، وسيتم تصفيتها إلى 28 لاعبا.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من:

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.