شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي فتحى مطلوب فى الخليج .. وكارتيرون يتمسك باستمرار اللاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تلقي مصطفي فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك، عدد من العروض الخليجية خلال الفترة الحالية، من أجل الانتقال لها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
وتمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، باستمرار مصطفي فتحي مع الفريق ، وعدم موافقته على رحيل اللاعب فى فترة انتقالات يناير المقبلة وأن الفريق بحاجة لمجهوداته فى ظل إيقاف القيد.
شهدت الأيام القليلة الماضية تلقي مصطفى فتحي عروضا من أندية سعودية في الفترة الأخيرة للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، ويسعى مسؤولو النادي الأبيض لتجديد عقده في الفترة الحالية.
ويعد مصطفى فتحي من العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء، وتألق اللاعب في الفترة الأخيرة مع الزمالك وانضم لصفوف المنتخب المصري في الفترة الماضية تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.