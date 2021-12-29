شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين مدافع البنك الأهلى مطلوب فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولي نادى البنك الاهلى اتصالات لبحث أنتقال مدافع الفريق أحمد ياسين الى أحد أندية الدورى الروسى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد ظهور اللاعب بشكل قوى مع منتخب مصر في كأس العرب .

ويعد أحمد ياسين مدافع فريق البنك الاهلى من أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة المصرية حيث يرغب قطبى الاهلى و الزمالك و بيراميدز في ضم اللاعب أيضا.

و ساهم أحمد ياسين بشكل كبير فى ظهور فريق البنك الاهلى بشكل قوى بمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة .

ومن جانب أخر تم تأجيل مباراة فريق البنك الاهلى ضدد نظيرة سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و التى كان مقرر إقامتها أمس وذلك بقرار من قبل رابطة الاندية المحترفة لانشغال منتخب مصر بالمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى تنطلق مطلع العام القادم .