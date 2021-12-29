شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2007 يهزم الزمالك برباعية نظيفة فى ميت عقبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن الجولة 15 من بطولة الجمهورية.

ووفقا للموقع الرسمى للنادى الأهلى بدأ فريقه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: مازن هاني - إياد مدحت - محمد السيد - محمد عاطف.

الوسط: محمد رأفت - عمر فتحي - حازم عاشور - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح "تاحا".

الهجوم: مصطفى بهجت .

وشارك آدم طارق بدلًا من مازن هاني، وزيدان ناجح بدلًا من أحمد الشيخ، والحارس ياسين طارق بدلًا من عمر فتحي، بعدما تعرض الحارس الأساسي إياد تامر للطرد.

تقدم الأهلي بثنائية في الشوط الأول عن طريق مصطفى بهجت، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 - 0.

وفي الشوط الثاني أضاف البديل زيدان ناجح الهدف الثالث للأهلي من أول لمسة، في الدقيقة 66، قبل أن يضيف مصطفى بهجت الهدف الثالث له والرابع للأهلي في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 4 - 0.

بهذا الفوز رفع أهلي 2007 رصيده إلى 35 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى المقاولون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وعلى الإسماعيلي بثنائية نظيفة، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز على وادي دجلة برباعية نظيفة، وخسر أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، وفاز على سيراميكا بهدفين لهدف، وعلى مصر للمقاصة برباعية مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة برباعية نظيفة، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا، وفاز على الزمالك برباعية نظيفة، مسجلًا 44هدفًا، مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبد الله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.























