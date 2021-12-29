شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض استعجال الحكم على ميكيسوني ويؤكد حاجته للانسجام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استعجال البعض في الحكم على الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق الأحمر، في ظل عدم تقديم للاعب المستويات التي تؤهله للمشاركة الأساسية مع الأهلي حتى الآن، وظهوره بمستوى متواضع في الأوقات التي شارك فيها مع الأهلي.

وأكد موسيماني لمسئولي الأهلي أن ميكيسوني خامة طيبة ولاعب يملك مهارات فردية عالية وقادر على تقديم الإضافة الفنية للفريق الأحمر، ولكنه يحتاج التأقلم على الأجواء والتغلب على الضغوط بسبب اللعب لنادي كبير بحجم الأهلي، وطالبهم بالصبر على ميكيسوني من أجل إظهار كل ما لديه من قدرات فنية وعدم تعجل الحكم عليه.

وشدد موسيماني لمسئولي الأهلي أن ميكيسوني ينقصه الانسجام الكافي مع باقي المجموعة وهو ما تسبب في تأخير ظهوره بشكل جيد مع الأهلي وتحقيق بصمة مع فريقه الجديد على عكس بيرسي تاو الذي يقدم مستويات قوية مع الأهلي في الوقت الراهن.

موسيماني أبلغ مسئولي الأهلي أن ميكيسوني يحتاج بعض الوقت للتعود على الأجواء والتعايش مع الوضع الجديد داخل الأهلي قبل إظهار كل ما لديه من إمكانيات ويأنه ؤمن بقدراته اللاعب الفنية على تقديم كل ما لديه لخدمة فريقه، لاسيما أنه لم يسبق له اللعب في هذه الأجواء من قبل بعكس بيرسي تاو العائد من رحلة احتراف في الدوري الانجليزي.

وطلب موسيماني التعاقد مع ميكيسوني في اليف الماضي حيث كان يلعب في صفوف سيمبا التنزاني وتم التعاقد مع اللاعب مقابل 900 ألف دولار بخلاف ما يحصل عليه ميكيسوني.