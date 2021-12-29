شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طارق العشري مديراً فنياً لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو طلائع الجيش تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق في الفترة القادمة، خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق العسكري.

كما قرر مسئولو طلائع الجيش تشكيل الجهاز المعاون للعشري في تدريب الفريق العسكري مكون من، محمود عطا مدرب عام وأحمد عبد العزيز مدرب والدكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركي مدرب الحراس والعميد أحمد مهدي مدير كرة ويسري عرفان مدير اداري ومحمد مختار مدير شئون لاعبين

واستقال عبد الحميد بسيوني من تدريب طلائع الجيش بسبب سوء النتائج وعدم تحقيق أية انتصارات، قبل أن يتم تكليف عبد العزيز بقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري رصيد 5 نقاط جمعهم من انتصار وحيد وتعادلين فيما تلقى 4 هزائم.