شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سيدات في سباق شرس بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد انتخابات نادى الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد ، عدد كبير من المرشحين وصل الى 81 مرشحا في كافة المقاعد يبر بينهم 5 وجوه نسائية تتصارع على العضوية فوق السن و تحت السن ويزاحمون بقوة الرجال .

فى العضوية فوق السن ترشح 4 سيدات هن آمال عبد العاطي زوام ، مريم رزق نصحي، شريفة الفار، مروة عبد الله رمضان، بينما في العضوية تحت السن هناك بسنت سيد جوهر .

رباعى فوق السن آمال عبد العاطي زوام ، مريم رزق نصحي، شريفة الفار، مروة عبد الله رمضان، يتسابقن مع 41 مرشحا للفوز على 6 مقاعد بعضوية مجلس إدارة الزمالك .

والمرشحون لعضوية فوق السن هم هشام يكن، عبدالله جورج، هاني فاروق، جمال عبدالناصر، عصام الدين سيد، مصطفى عبد الخالق، رفعت شبل، أحمد عفيفي، أحمد عبدالحق، رجب رواش، أحمد عبد الغني، أحمد عبد الجواد، صبري فتحي ، الحسيني سمير، مصطفى سيف العماري، محمد ممدوح حسن، هاني عيد محمد ، آمال عبد العاطي زوام، جمال شعلان، حسن السيد عمر احمد، جمال عبد الحميد، أحمد مرتضى منصور، علاء مقلد، سليمان حمدان وهدان، مريم رزق نصحي، شريفة الفار، هاني زادة، صبحي عبد السلام، أسامة محمد عبد الباري، مجدي محمد السيوفي، ماهر محمد شفيق شقران، عمرو أدهم، مصطفى محمد أحمد بدوي، ماجد منصور قيشو، مروة عبد الله رمضان، حامد محمد عثمان، محمد رحمي، علاء الدين أحمد، إيهاب الفولي، أحمد جمال، معتز وفائي عمران.

بينما تحت السن تخوض بسنت سيد جوهر منافسة شرسة مع الشباب المرشح البالغ عددهم 18 ، حيث السباق على حصد 3 مقاعد للعضوية تحت سن الـ 35 عاما .

ومرشحى تحت السن 19 مرشحا هم محمد أبو النجا، هشام نصر إبراهيم، سيف الإسلام يوسف، محمد صلاح حسين، إيهاب عصمت حسن، محمد طارق حسن، سامح سوني، محمود فيصل مصيلحي، أحمد هاني زادة، محمد جمال عطية متولي، أحمد سامر أبو الخير، سامر أحمد عبد الوهاب، محمد أسامة محمد الحسيني، عمرو عز مختار محمود، أحمد هشام حافظ، خالد محمد المنتصر عبد المنعم، بسنت سيد جوهر، محمود محمد محمود، أحمد محمد عمر دعبس