الامارات | محمد صلاح السبب.. ليفربول يخسر وكلوب يعلق والصدارة في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح السبب.. ليفربول يخسر وكلوب يعلق والصدارة في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر ليفربول فرصة ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بعد تعرض الفريق إلى الخسارة أمام ليستر سيتي ضمن الجولة 20 من البطولة بهدف دون مقابل، وذلك رغم تحصل الريدز على ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة ولكن محمد صلاح تكفل بإضاعتها بغرابة ليكون أحد الأسباب الرئيسية في تعرض الفريق للخسارة الثانية، هذا بجانب الحالة العامة الذي ظهر عليها الفريق.



وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ15 بعد أن تعرض محمد صلاح للعرقلة في منطقة جزاء المنافس، وتقدم النجم المصري لتنفيذ ركلة الجزاء ولكن حارس ليستر، الدنماركي كاسبر شمايكل تصدى لها ببراعة لترتد منه باتجاه صلاح الذي ارتقى وأرسلها برأسه مجددا نحو المرمى الخالي، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها الدفاع.



وعلق مدرب الفريق يورغن كلوب، على ركلة الجزاء الضائعة في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو": "عادة ما يكون لمحمد صلاح رد فعل في تلك المواقف (التسجيل من ركلات الجزاء)، ولكن الليلة لم يفعل ذلك، الفريق أيضًا (عادة ما يكون أفضل مما كان عليه في المباراة)".



وتابع مدرب الفريق: "ليس هناك القليل من اللوم، كان الأمر يشبه إلى حد ما المباراة بأكملها، مو جزء من الفريق، كما قلت هو عادة ما يكون أفضل في تلك الحالة مثلما يكون الفريق عادة أفضل في المباريات، الليلة لم نكن هكذا ولهذا خسرنا".



ويذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في "الريدز" البرتغالي ديوغو جوتا، فيما يأتي جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.



وانتهت المباراة لمصلحة ليستر سيتي بهدف دون مقابل سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء، وابتعد مانشستر سيتي في الصدارة بفارق 6 نقاط وهو أمر بالتأكيد سيكون في صالح المتصدر ويشكل ضغوط على الفرق المنافسة.





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