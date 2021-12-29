الامارات | استاد آل مكتوم يستضيف مباراة المنتخب أمام سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن استاد آل مكتوم يستضيف مباراة المنتخب أمام سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي" توتير"، إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المنتخب السوري المقررة يوم 27 يناير المقبل لحساب المجموعة الأولى ضمن مرحلة الإياب في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتقرر إقامة المباراة عند الساعة 18.55 دقيقة مساءا.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط خلف كل من منتخبي إيران المتصدر وكوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني.

وعقد اتحاد كرة القدم اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي استاد آل مكتوم بحضور ممثلي الإدارات المعنية، إذ تم مناقشة كافة المتطلبات التنظيمية والتسويقية والإعلامية إلى جانب البروتوكول الطبي الخاصة بالمباراة.

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