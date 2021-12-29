نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة .. شيكالا يكشف التلاعب بعقده مع «الزمالك»

الشارقة - اميمة ياسر - فجر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التلاعب فى عقود بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية .

وكتب شيكابالا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : “طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة. وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا”.

وأضاف: “منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز”.

وتابع: “اتفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة”.

وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده

ورد قال طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بنادي الزمالك،على اتهامات شيكابالا لاعب الفريق الأبيض قائلا : “ وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده، بعد البيان الذي أصدره اللاعب ”.

وأضاف جبريل : «شيكابالا حد وصل له بعض المعلومات الخاطئة وربما مزقوق للخروج بمثل هذا البيان المغلوط.. شيكابالا وقع على بياض في بداية المفاوضات في حضور اللواء عماد عبد العزيز».

وتابع «لمصلحة من سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟.. تسلمنا نادي الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء أرقام صحيحة أو خاطئة وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها».

واختتم تصريحاته «شيكابالا حد لعب في دماغه ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة ليخرج بهذا البيان».