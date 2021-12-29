كلوب يعلق على إهدار محمد صلاح ركلة جزاء أمام ليستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، للهزيمة الثانية له هذا الموسم بالخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي، مساء، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليستر سيتي بهدف سجله البديل أديمولا لوكمان في الدقيقة 59، في مباراة شهدت إخفاق محمد صلاح في ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد مرور ربع ساعة.

وارتفع رصيد ليستر إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في الوصافة.

لم يكن في يومه

وقال يورجن كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز، إن ليفربول: "لم يكن في يومه، بعد الخسارة أمام ليستر سيتي في ستاد كينج باور".

لا ألوم عليه

وعن إهدار صلاح ركلة الجزاء علّق كلوب: “لا ألوم عليه بأي شكل من الأشكال. عادة ما ينجح في ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف، ولكنه لم يوفق اليوم”.

وأضاف: “مو يمثل جزءًا من الفريق، وعادة ما يسدد ركلات الجزاء بشكل أفضل، والفريق بأكمله أيضًا عادة ما يقدم أداءً أفضل من الذي رأيناه الليلة. لم نظهر بالمستوى المطلوب اليوم، ولذلك خسرنا”.

أما عن احتمالية اتساع الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول إلى 12 نقطة قبل مباراة ليفربول القادمة، قال: "نعم، سنلعب ضد تشيلسي، لذا لا يمكن لكلا الفريقين الخروج بالنقاط الكاملة من المباراة. بالطبع لم تكن خطتنا اليوم أن نسمح للسيتي بالابتعاد في الصدارة، ولكن عندما نقدم أداءً كالذي قدمناه اليوم، فليس علينا أن نفكر في اللحاق بالسيتي. أما إذا لعبنا بأسلوبنا المعهود، فيمكننا أن ننتظر لنرى ما سيحدث. ليس لدي تفسير لسبب الخسارة اليوم، ولكن هذا ما يشغل بالي الآن وليس الفارق بيننا والسيتي.