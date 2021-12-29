شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُفاوض الطلائع لاستحضار نسخة طارق حامد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازال مهند لاشين نجم وسط طلائع الجيش ومنتخبنا الوطني يتصدر قائمة المرشحين من اللاعبين المحليين لتدعيم الوسط بالاهلى ، خاصة حال الموافقة على احتراف المالى أليو ديانج لاعب الفريق، والمطلوب من العديد من الأندية الفرنسية وأبرزها جالاتا سراى التركى وليل الفرنسي، في الوقت الذي رأي الجهاز الفني ضرورة التعاقد مع لاعب وسط إضافي بعد أن اثبتت إصابة عمرو السولية الحاجة الفنية لذلك.

ويرى مسئولو الأهلي أن مهند لاشين هو النسخة الجديدة من طارق حامد نجم الزمالك، حيث يتمتع اللاعب بنفس قدراته خاصة على مستوى قطع الكرات والقوة البدنية الكبيرة في وسط الملعب، كما يمتاز اللاعب بالمردود الهجومي الجيد.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق النهائية التى ستشارك في كأس العالم للأندية بالإمارات، ويتشاور مسئولو النادي مع موسيماني بشأن هذه القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل إنطلاق البطولة العالمية بأسبوع تقريباً، وتلقى الأهلى مؤخراً خطاباً من "فيفا" يطلب فيه الأخير إرسال القائمة الأولية للفريق المشارك، فى مونديال الأندية قبل يوم 3 يناير المقبل على أن تضم القائمة 35 لاعبا من المقيدين بقائمة الفريق المحلية للموسم الجارى.