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اجتماعات مكثفة بين أمير مرتضى وكارتيرون لبحث بدائل معسكر الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، جلسات مكثفة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لبحث البدائل لمعسكر الامارات بعد إلغائه بشكل رسمي .

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة بداية من اليوم الأربعاء 29 ديسمبر الحالي وحتى يوم 5 يناير المقبل.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الشركة المنظمة للدورة الودية بالإمارات التي كان مقررا لها في الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل قامت بإلغاء الدورة بسبب اعتذار بعض الفرق المشاركة عن عدم قدرتها على السفر إلى الإمارات.

 

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 6 يناير المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى عقب انتهاء فترة الراحة التى منحها المدير الفنى للاعبين.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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