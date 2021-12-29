شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري تعديلاً على موعد العودة لتدريباته بسبب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أاستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء تعديلات على موعد استئناف التدريبات الجماعية من أجل التحضير الجيد للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، والتي ستقام خلال فترة توقف الدوري المصري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في يناير المقبل.

ويخطط موسيماني ومعاونيه لتقديم موعد العودة لاستئناف التدريبات الجماعية لمجموعة من اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، مع منح راحة أطول للاعبين الأساسيين الذين كانا يشاركون بشكل أكبر مع الأهلي في الفترة الماضية، بحيث يعودوا بعدها بأيام.

ويرغب موسيماني في تجهيز اللاعبين البعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية مثل رامي ربيعة وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد محمود ومحمود كهربا وطاهر طاهر ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني وعمار حمدي وحسام حسن ولويس ميكيسوني والناشئين أحمد نبيل كوكا وزياد طارق وصالح نصر ومحمد خري ومحمد نصير ومحمد المغربي وعبد الرحمن مانو.

ومنح موسيماني لاعبي الأهلي راحة لمدة 12 يوما عقب انتهاء مباراته ضد فيوتشر والمؤجلة من الجولة السابعة في الدوري، وهي المدة التي ينوي تقليصها من أجل التحضير الجيد للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، لاسيما وأن هناك عدد كبير من اللاعبين بعيدين عن المشاركة ويحتاجون لتجهيزهم فنيا وبدنيا بشكل قوي.

ويدرس الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إقامة معسكر للفريق فى الإمارات استعداداً لكأس العالم للأندية 2021، حيث يلاقى المارد الأحمر نظيره مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بالدور ربع النهائي للبطولة.

فيما سيواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي، ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، إلى جانب الأهلي كل من: الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، وتشيلسي الإنجليزي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومونتيرى المكسيكي، والهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق النهائية التى ستشارك في كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويتشاور مسئولو النادي مع موسيماني بشأن هذه القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل إنطلاق البطولة العالمية بأسبوع تقريباً.