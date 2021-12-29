شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعه: ننتظر كيروش لحسم موقف وديات المنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعه مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه سيتم إنتظار وصول كارلوس كيروش مساء اليوم إلى القاهرة من أجل حسم موقف خوض الفريق لوديات من عدمه استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

يصل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، عقب قضاء إجازة الكريسماس فى البرتغال، حيث يقود كيروش استعدادات الفراعنة للمشاركة فى أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على ضم عمرو السولية، لاعب الأهلي، لقائمة المنتخب النهائية فى بطولة أمم أفريقيا 2022 التى تنطلق فى يناير المقبل.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لعودة عمرو السولية من إصابته بتمزق فى السمانة، إلا أن كيروش يفضل اصطحابه إلى الكاميرون لمواصلة العلاج مع المنتخب بحيث يلحق بمباريات البطولة.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون اليوم الأربعاء.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة 30 و31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير، في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.