شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض على سموحة مبادلة كهربا بحسين فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر داخل نادي سموحة مفاجأة بتأكيده أن إدارة الأهلي ترغب في ضم حسين فيصل مهاجم الفريق السكندري ومنتخبنا الوطني سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو بنهاية الموسم الجاري، مقابل انضمام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لسموحة.

وأكد المصدر أن هناك وسيط أهلاوي تحدث مع إدارة سموحة عن إمكانية بيع أو إعارة كهربا لسموحة مقابل ضم حسين فيصل بالإضافة لدفع قيمة مالية يتفق عليها الطرفيين، ويرغب الأهلي في ضم حسين فيصل بعد تألقه اللافت مع سموحة ومنتخبنا الوطني، في الوقت الذى أبدى أحمد سامي المدير الفني لسموحة رغبة في ضم كهربا لقناعته التامة بقدراته.

ورفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى بشكل نهائي الحديث في أزمة محمود كهربا، لاعب الفريق، حيث يصر المدرب الجنوب أفريقى على خروج اللاعب معاراً لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رافضاً فكرة بقاء اللاعب في النادى، مؤكداً أن كهربا خارج حساباته الفنية ولن يجد موقعاً في تشكيلة الاهلى الاساسية بالفترة المقبلة.

وخرج كهربا من حسابات المدير الفني للأحمر خلال الفترة الماضية، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية من البداية منذ انطلاق الموسم الحالي، وشارك في بعض المباريات الودية فقط ، وتلقى كهربا عرضاً من سموحة والاتحاد السكندرى للانتقال لصفوف أحدهم خلال يناير المقبل.

وأخطر كهربا ناديه برفضه فكرة الموافقة على قبول عرض إعارة بالدورى المصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبلغ كهربا مسئولى القلعة الحمراء برفضه القاطع فكرة الرحيل عن الأهلى واللعب لأحد أندية الدورى المصرى، مشدداً على ترحبيه بالموافقة على أى عرض خليجى أو البقاء مع القلعة الحمراء حال عدم وجود عروض خارجية.

اجمالا لعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع تسعة أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة الدوري الممتاز.