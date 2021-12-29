شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمقاصة يمنح لاعبيه أجازة حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى منح لاعبيه راحة سلبية حتى يوم الاثنين المقبل، قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة والتي ستقام خلال فترة توقف الدوري المصري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في يناير المقبل.

وفضل الجهاز الفني للمقاصة منح لاعبيه راحة كافية، قبل تحديد برنامج التحضير لبطولة كأس الرابطة والتي يرغب في تحقيق نتائج طيبة بها والمنافسة على حصد مركز متقدم وتحسين الأداء الذي ظهر عليه بالجولات الأخيرة من عمر الدوري.

في سياق آخر، يبحث مسئولو نادى مصر المقاصة التعاقد مع أكثر من لاعب قبل فتح باب الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لاسيما مع معاناة الفريق فى أكثر من مركز، خاصة مركزي الهجوم والوسط الدفاعي.

وتواصل مسئولو المقاصة مع أكثر من لاعب حر في الفترة الحالية من أجل ضمهم إلى صفوف الفريق الفيومي في الميركاتو الشتوي المقبل، لسد العجز في صفوف المقاصة، في محاولة لتدعيم الفريق من أجل الاستمرار في المنافسة على البقاء بالدوري الممتاز.

ويرغب المقاصة في ضم لاعبين مميزين على المستوى المهاري والخبرات في الممتاز، من أجل مساعدة الفريق الفيومي على البقاء في دوري الأضواء والشهرة، في ظل معاناته من نقص اللاعبين أصحاب خبرات اللعب في الدوري الممتاز.