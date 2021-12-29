شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيماني يبدأ عهد جديد فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى الاهلى من إعلان تمديد تعاقد مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى لفريق الكرة الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لمدة موسمين مقبلين، حيث شهدت الأيام الأخيرة اتفاق الطرفين على تمديد التعاقد والاتفاق على البنود العريضة للعقد الجديد ، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمى عقب وصول زوجة موسيمانى ووكيله أعماله للقاهرة للإحتفال بأعياد الكريسماس .

قاد موسيمانى الأهلى فى 74 مباراة، فاز فى 52 وتعادل فى 17 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 157 هدفا وتلقت شباكه 59،وحقق موسيمانى مع الأهلى 5 بطولات، هى دورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقى مرتين، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

الأهلى حسم ملف تمديد تعاقد موسيمانى وفى مقابل ذلك تم رفع قيمة الشرط الجزائى من 3 إلى 6 شهور، للتأكيد على وجود رغبة من الإدارة الحمراء فى بقاء موسيماني، كما تعتزم الإدارة رفع راتبه بنسبة 20% فى العقد الجديد خلال الجلسات المقبلة بين الطرفين للتوقيع بشكل رسمى حيث تستغل الإدارة الحمراء إيقاف بطولة الدورى بسبب إقامة كأس الأمم الافريقية لحسم هذا الملف لفرض الهدوء على جنبات فريق الكرة قبل خوض التحديات المقبلة على المستويين المحلى والقاري.

جاء موسيمانى بمهمة ثقيلة وهى تحقيق آمال جماهير التى ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى 2013، خاصة أن ألفريق قد خسر بعد ذلك فى الدور النهائى فى 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيمانى خامس مدرب فى تاريخ أفريقيا يحرز لقب دورى الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وفى الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيمانى كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب كأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى مرتين، إلى جانب الحصول على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدورى وكأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى للموسم الجديد.