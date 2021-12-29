شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نهضة بركان: الأهلي المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فلوران إبينجي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن فريق الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري للعام الثالث على التوالي.

وقال إبينجي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا حاليا وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة، وموسيماني صديقي وتربطني به علاقة قوية وسيكون موقفه صعبا في مواجهة صن داونز لأنه فريقه السابق".

وضمت مجموعة الأهلى كلا من صن داونز بطل جنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، على أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.

وتمتلك مجموعة الأهلى 11 لقبا في دورى أبطال أفريقيا، حيث يمتلك الأهلى 10 ألقاب أعوام"1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021"، بجانب لقب لفريق صن داونز حصل عليه عام 2016 من الزمالك، بينما لم يتمكن فريقا الهلال والمريخ من حصد اللقب من قبل.

وخسرت فرق هذه المجموعة لقب دورى أبطال أفريقيا 7 مرات من قبل، حيث خسر الأهلى 4 ألقاب أعوام "1983، 2007، 2017، 2018" وخسر الهلال مرتين عامي "1987، 1992" أخرهم أمام الأهلى، بينما خسر صن داونز مرة واحدة 2001 أمام الأهلى أيضا، في حين أن المريخ لم يصل النهائي من قبل.