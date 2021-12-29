شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد 250 ألف جنيه ثمناً لإعارة محمود البدرى للشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن مبلغ 250 ألف جنيه للموافقة على إعارة محمود البدرى لاعب الفريق إلى صفوف الشرقية للدخان فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمنحه فرصة المشاركة بإستمرار مع الفريق الصاعد حديثاً لدورى الاضواء والشهرة تمهيداً للحكم على قدراته قبل البت النهائى فى مصيره بنهاية الموسم الجارى.

وأرسل الشرقية فاكساً رسمياً للإسماعيلى يطلب فيه التعاقد مع محمود البدرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

فى سياق أخر، يخضع لاعبى النادى الإسماعيلى لقياسات بدنية خلال فترة توقف الدوري للوقوف على الحالة البدنية لهم قبل المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.