شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلن اليوم قائمة منتخب مصر النهائية لأمم افريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأربعاء ، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وضمت القائمة المبدئية كل من ، محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

وتتجه النية لدى كيروش وجهازه لوضع محمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ضمن قائمة الخمسة الطوارئ وكذلك عمرو السولية رغم الإصابة بالسمانة، كما سيكون محمد أبو جبل هو الحارس الثانى للفراعنة في القائمة، وسيتم استبعاد 12 لاعبا والأقرب هم محمد فوزى ومحمود جاد ومحمد هانى وامام عاشور وإبراهيم عادل وأحمد ريان ومروان حمدى ونبيل دونجا ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود ومحمود علاء.

وتقرر أن تقام تدريبات منتخب مصر غدا الخميس وبعد غد الجمعة 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.