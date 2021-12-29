شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض الوساطة للإبقاء على كهربا في الاهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى بشكل نهائي الحديث في أزمة محمود كهربا، لاعب الفريق، حيث يصر المدرب الجنوب أفريقى على خروج اللاعب معاراً لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رافضاً فكرة بقاء اللاعب في النادى، مؤكداً أن كهربا خارج حساباته الفنية ولن يجد موقعاً في تشكيلة الاهلى الاساسية بالفترة المقبلة.

و خرج كهربا من حسابات المدير الفني للأحمر خلال الفترة الماضية، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية من البداية منذ انطلاق الموسم الحالي، وشارك في بعض المباريات الودية فقط ، وتلقى كهربا عرضاً من سموحة والاتحاد السكندرى للانتقال لصفوف أحدهم خلال يناير المقبل.

وربط البعض بين استبعاد كهربا وتسريبه أخبار الفريق ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث إن المشكلة مع كهربا "فنية" من الدرجة الأولى، حيث يرى موسيمانى أن كهربا لا ينفذ تعليمات الجهاز الفنى وبالتحديد إهماله للجوانب الدفاعية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية التى يتم منحها له.

وأخطر كهربا ناديه برفضه فكرة الموافقة على قبول عرض إعارة بالدورى المصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبلغ كهربا مسئولى القلعة الحمراء برفضه القاطع فكرة الرحيل عن الأهلى واللعب لأحد أندية الدورى المصرى، مشدداً على ترحبيه بالموافقة على أى عرض خليجى أو البقاء مع القلعة الحمراء حال عدم وجود عروض خارجية.

اجمالا لعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع تسعة أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة الدوري الممتاز.