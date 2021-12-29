تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.



وتتواصل الأربعاء مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي تختتم الخميس بمباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي.

يستقبل فريق تشيلسي نظيره برايتون في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي حيث تنطلق المباراة الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحد قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على برينتفورد، حيث تبدأ المباراة الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يواجه فريق سبورتنج لشبونه نظيره بورتيمونينسي في الجولة الـ16 من الدوري البرتغالي، حيث تنطلق المباراة الساعة 12.00 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، 1.00 بعد منتصف ليل أبوظبي.

يستقبل فريق نهضة بركان نظيره يوسفية برشيد في الجولة الـ15 من الدوري المغربي، حيث تنطلق المباراة الساعة 6.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.00 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر القناة المغربية الرياضية الثالثة.

يخوض فريق الدفاع الحسني الجديدي مواجهة مهمة حين يلاقي سريع وادي زم في الجولة 15 من الدوري المغربي، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظي، وتبث عبر القناة المغربية الرياضية الثالثة.

يأمل فريق الشباب الرياضي السالمي في تقليص الفارق مع الرجاء مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري المغربي حيث يلاقي أولمبيك اسفي، الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر القناة المغربية الرياضية الثالثة.

يستقبل فريق نجم مقرة نظيره اتحاد بسكرة في الجولة العاشرة من الدوري الجزائري، حيث تنطلق المباراة الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الجزائرية السادسة على الهواء مباشرة.