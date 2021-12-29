شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار تمديد العقد.. أسباب دفعت الأهلى للتمسك بعلى معلول موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود بشكل رسمى، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتبدو هناك عدة أسباب دفعت الاهلى للتمسك بإستمرار النجم التونسى فى القلعة الحمراء على رأسها خبرته الكبيرة ودوره المحورى داخل صفوف المارد الاحمر فضلا عن عدم وجود البديل المناسب الذى يملك نفس قدرات معلول فضلا عن الشعبية الطاغية التى يتمتع بها علولو بين أنصار القلعة الحمراء بجانب رغبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق فى الابقاء على اللاعب بجانب الالتزام الذى يتمتع به معلول منذ إرتداء الفانلة الحمراء فلم يثر النجم التونسى أى أزمة فى الأهلى.

وخاض معلول مع الأهلى 177 مباراة بكل البطولات سجل 33 هدفًا وصنع 51 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

سطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات بضم على معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر، ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى لتمديد تعاقد معلول ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.

معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020