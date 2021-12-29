شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الطبى يحدد مصير محمود متولى فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة التقرير الطبي الخاص بمدافع الفريق بمحمود متولى والمتواجد في قطر للإطمئنان لتحديد مصيره من المباريات المقبلة حال التعافى من الإصابة بمزق في العضلة الامامية.

وقال أبوعبلة، إن الخبير الياباني «سون» هو الذي يشرف على متابعة حالة «متولي» طبيا، فيما ‏يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز، مشيرا إلى أن الفترة ‏المقدرة لبقائه في قطر تصل إلى أسبوعين.

‏ وأوضح رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، ‏والخبير الإنجليزي الذي يشرف على مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيلى؛ للاطمئنان على حالته ‏بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.‏

وأجرى متولي فحوصات طبية في قطر، على هامش وجود البعثة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم الترتيب ‏لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد ‏إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.‏

وإجمالا شارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز والسوبر المصرى بجانب السوبر الافريقى مرتين.

ومنذ قدوم محمود متولي لصفوف الأهلي في صيف 2019، تعرض اللاعب للإصابة أكثر من مرة حيث كانت البداية بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في سبتمبر 2019.

ثم تلقى متولى طعنة قوية حينما سقط مصاباً بالرباط الصليبى في مباراة أسوان بالدوري في أغسطس 2020 ليغيب مدافع الاهلى عن الملاعب شهور عديدة ولكن المثير للدهشة أنه مع تعافى اللاعب من الإصابة في يونيو 2021 تعرض للإصابة في أول مباراة ودية يشارك فيها وكانت أمام مصر للتأمين حيث عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية .

وعقب تعافيه من شد الخلفية تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة ليغيب عن الاهلى فترة جديدة قبل أن يتعافى وينتظم في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الافريقى قبل أن يتعرض مجدداً للإصابة في ودية طلائع الجيش التي أقيمت عصر السبت على ستاد جهاز الرياضة .

ويبدو أن مسيرة متولي قد تسير على خطى أحمد خيري لاعب المارد الأحمر السابق الذي أحدث انتقاله من الإسماعيلي إلى المارد الأحمر ضجة كبيرة في صيف 2013 لكن كثرة الإصابات العضلية التي تعرض لها في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية مشواره مع الفريق في يناير 2016 حالت دون مشاركته مع الأهلي ، ولم يشارك أحمد خيري مع الأهلي سوى في 5 مباريات فقط بمعدل 222 دقيقة فقط، ليرحل ويتنقل بين عدد من أندية الدوري .