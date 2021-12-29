شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعود اليوم من البرتغال بعد قضاء إجازة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، عقب قضاء إجازة الكريسماس فى البرتغال، حيث يقود كيروش استعدادات الفراعنة للمشاركة فى أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على ضم عمرو السولية، لاعب الأهلي، لقائمة المنتخب النهائية فى بطولة أمم أفريقيا 2022 التى تنطلق فى يناير المقبل.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لعودة عمرو السولية من إصابته بتمزق فى السمانة، إلا أن كيروش يفضل اصطحابه إلى الكاميرون لمواصلة العلاج مع المنتخب بحيث يلحق بمباريات البطولة.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون اليوم الأربعاء.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير، في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.