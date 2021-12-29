شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس دخول معسكر مغلق بالإمارات استعدادا لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إقامة معسكر للفريق فى الإمارات استعداداً لكأس العالم للأندية 2021، حيث يلاقى المارد الأحمر نظيره مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بالدور ربع النهائي للبطولة.

فيما سيواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي، ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، إلى جانب الأهلي كل من: الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، وتشيلسي الإنجليزي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومونتيرى المكسيكي، والهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق النهائية التى ستشارك في كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويتشاور مسئولو النادي مع موسيماني بشأن هذه القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل إنطلاق البطولة العالمية بأسبوع تقريباً.

وتلقى الأهلى مؤخراً خطاباً من "فيفا" يطلب فيه الأخير إرسال القائمة الأولية للفريق المشارك، فى مونديال الأندية قبل يوم 3 يناير المقبل على أن تضم القائمة 35 لاعبا من المقيدين بقائمة الفريق المحلية للموسم الجارى.