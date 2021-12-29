شكرا لقرائتكم خبر عن 34 هدفاً فى 60 مباراة.. ماذا قدم كارميلو صفقة الإسماعيلى مع الساحرة المستديرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسماعيلي إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع “كارميلو ألجاراناز” وصيف الدورى البوليفي ، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بناءا على طلب من الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بإنضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

وحضر اللاعب مقر النادى ووقع على عقود الإنضمام لصفوف الفريق بعد اتمام كافة الإجراءات التعاقدية وسط حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة.

واجتاز وصيف الدوري البوليفي مرتين الكشف الطبى وأثبت سلامته من أية إصابات.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.