شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفتح اليوم ملف الاستعداد لكأس رابطة الاندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة أحمد عبد العزيز تدريباته اليوم الاربعاء على ملعبه بجهاز الرياضة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب الخسارة من سموحة بهدف دون رد فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز والتى أقيمت السبت الماضى.

ويستعد طلائع الجيش للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى يناير المقبل لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى

ومن المقرر أن يخوض طلائع الجيش سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة مواجهات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.