المقاولون: النحاس أصر على الرحيل.. وطلعت ومختار مرشحان لخلافته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفني للفريق أصر على الرحيل لتضطر الإدارة في النهاية للرضوخ إلى رغبته.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال محسن صلاح :"عماد النحاس طلب الرحيل أكثر من مرة في الموسم الماضي، وتجدد الطلب الآن فقررنا قبوله".

ورحل عماد النحاس عن تدريب المقاولون بعد تقديم استقالته، دون أن يكشف بعد عن وجهته المقبلة، أو إذا كان سيحصل على فترة راحة حتى نهاية الموسم.

وأضاف صلاح :"نحترم عماد النحاس لأنه اختار الوقت المناسب للرحيل خلال فترة توقف النشاط، أمامنا أكثر من شهر قبل العودة من جديد للمباريات".

وكشف رئيس المقاولون عن المرشحين لخلافة النحاس قائلاً :"في الوقت الحالي لدينا مرشحان فقط، وهما طلعت يوسف ومختار مختار، والإعلان في غضون 48 ساعة".

ويحتل المقاولون العرب المركز 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط جمعها من 8 مباريات ، ليبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب مراكز الهبوط الذي يحتله طلائع الجيش الذي لعب مباراة واحدة أقل.

عماد النحاس طلب الرحيل أكثر من مرة الموسم الماضي، ورضخنا لرغبته هذا الموسم.

نحترم عماد النحاس لأنه اختار الوقت المناسب للرحيل ولم يتسبب لنا في أزمة، لأننا أمامنا أكثر من شهر في الفترة الحالية قبل العودة للمباريات، هذا الرجل يفعل أشياء يستحق عليها الاحترام.

مختار مختار وطلعت يوسف هما المرشحان لخلافة عماد النحاس في تدريب المقاولون العرب، والإعلان خلال 48 ساعة.