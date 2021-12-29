شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فيصل: أفشة أول من استقبلنى فى المنتخب ومنحنى الثقة.. وهدفى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين فيصل، ناشئ الزمالك السابق لاعب سموحة الحالى، أنه عندما تم ضمه لمعسكر منتخب مصر لأول مرة كان محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى فى استقباله، لافتًا إلى أن أفشة منحه بعض النصائح التى ساعدته فى التأقلم سريعًا على الأجواء، كما منحه الثقة خلال تواجده بالمسعكر.

وأضاف فيصل خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1، أن محمد الشناوى كان ثانى لاعب يتحدث معه، وحرص الشناوى على منحه مزيدا من الثقة، وطالبه باللعب بطريقته المعتادة دون الوقوع تحت أى ضغوط.

وعن بطولة أمم أفريقيا أكد حسين فيصل أنه فى حالة مواجهة منتخب تونس ستكون المنافسة سهلة، خاصة أن الفريق سيكتمل بضم المحترفين، إلا أن مواجهة منتخب الجزائر ستظل صعبة نظرًا لكونه فريق متكامل.

وأشاد حسين فيصل بالبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مؤكدًا أنه مدرب قليل الكلام وصاحب خبرات كبيرة، كما أنه يجيد التعامل مع جميع اللاعبين.

وأكد لاعب سموحة والمنتخب أنه لم يتلق أى اتصالات من نادى الزمالك أو أى فريق آخر بعد عودته من رحلة المنتخب فى قطر للمشاركة فى كأس العرب، وأن طلب رئيس سموحة الحصول على 50 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن خدماته أمر يعود لتقديره، مشيرًا إلى أن هدفه الاحتراف الخارجى.